Výrobca agrotechniky Deere zvýšil kvartálny zisk na dvojnásobok

Moline 17. februára (TASR) - Americký koncern Deere zaznamenal za 1. kvartál súčasného obchodného roka prudký rast zisku, k čomu dopomohol vysoký dopyt po agrotechnike a zároveň zvýšenie výdavkov zo strany stavebných firiem, čo podporilo predaj stavebných strojov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Najväčší producent poľnohospodárskych strojov na svete uviedol, že za 1. kvartál obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje trojmesačné obdobie do konca januára, dosiahol čistý zisk 1,96 miliardy USD (1,83 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala firma zisk 903 miliónov USD.



Celkové tržby dosiahli 12,65 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021/2022 to predstavuje rast o takmer tretinu. Zároveň prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 11,28 miliardy USD.



Firma okrem toho zverejnila nový odhad zisku na celý súčasný obchodný rok, ktorý oproti predchádzajúcemu odhadu zlepšila. Najnovšie počíta s čistým ziskom v rozmedzí od 8,75 miliardy do 9,25 miliardy USD, zatiaľ čo pôvodný odhad poukazoval na zisk v rozmedzí od 8 miliárd do 8,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,07 USD )