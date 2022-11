Výrobca agrotechniky Deere zvýšil vo 4. kvartáli zisk o tri štvrtiny

Moline 23. novembra (TASR) - Americký koncern Deere oznámil za 4. kvartál skončeného obchodného roka 2021/2022 rast zisku o tri štvrtiny, k čomu výrazne prispelo zvýšenie cien výrobkov spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera RTTNews.



Najväčší výrobca poľnohospodárskej techniky na svete uviedol, že vo 4. štvrťroku 2021/2022, čo predstavuje obdobie od augusta do konca októbra, dosiahol čistý zisk 2,25 miliardy USD (2,19 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 75 %.



Výsledky prekonali aj očakávania analytikov. Zisk po úprave o jednorazové položky dosiahol 7,44 USD na akciu. Analytici pritom počítali so ziskom na akciu na úrovni 7,11 USD.



Tržby spoločnosti dosiahli 15,54 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím obchodného roka 2020/2021 to znamená rast o viac než 37 %. Výsledky firmy, ktorá okrem poľnohospodárskych vyrába aj lesné a cestné stroje, do veľkej miery ovplyvnil vysoký dopyt v agrosektore, najmä po traktoroch, kombajnoch a postrekovačoch. To jej poskytlo možnosti zvýšiť ceny a kompenzovať si tak vyššie náklady na vstupné materiály.



(1 EUR = 1,0274 USD)