Spoločnosť Rémy Cointreau dosiahla vlani rekordný zisk

Paríž 1. júna (TASR) - Francúzsky výrobca alkoholických nápojov Rémy Cointreau zaznamenal za minulý obchodný rok rekordný prevádzkový zisk, k čomu prispel vyšší dopyt po jeho prémiovom koňaku, ako aj kontrola nákladov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Čistý zisk spoločnosti známej výrobou koňaku Rémy Martin a pomarančového likéru Cointreau dosiahol za obchodný rok 2022/2023, ktorý sa skončil v marci, 293,8 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to predstavuje rast o 38,3 %. Trhmi sledovanejší zisk upravený o mimoriadne položky vzrástol na 296,6 milióna eur z 228,1 milióna eur v obchodnom roku 2021/2022 a prevádzkový zisk dosiahol rekordných 429,6 milióna eur. To predstavuje rast o 28,5 % a na organickej báze o 16,2 %.



Tržby za minulý obchodný rok dosiahli 1,55 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2021/2022 to znamená rast o 18 %. Na organickej báze sa tržby oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 10,1 % a v porovnaní s predpandemickým rokom 2019/2020 o 43,6 %.



Odhady na 1. polrok 2023/2024 sú však pesimistickejšie, najmä v dôsledku klesajúceho dopytu v USA. Rémy Cointreau očakáva, že za prvých šesť mesiacov tohto roka (od apríla do konca septembra) zaznamenajú tržby spoločnosti prudký pokles, v 2. polroku však firma zasa počíta s výrazným zotavením. To očakáva Rémy Cointreau ako v USA, tak aj v Číne a na ďalších trhoch.