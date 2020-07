Constellation Brands vykázal stratu, bola však menšia než vlani

New York 6. júla (TASR) – Svetový výrobca alkoholických nápojov Constellation Brands zaznamenal v 1. kvartáli súčasného obchodného roka stratu, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka však podstatne nižšiu. Navyše, výsledky prekonali očakávania trhov.



Spoločnosť v minulých dňoch oznámila, že za 1. kvartál 2020/2021, čo predstavuje obdobie od marca do konca mája, zaznamenala stratu 177,9 milióna USD (157,09 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka sa strata výrazne znížila, keď v 1. kvartáli 2019/2020 evidovala firma stratu až 245,4 milióna dolárov.



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla spoločnosť zisk 447,7 milióna USD, čo na akciu predstavuje 2,30 doláru. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 2,01 USD.



Čisté tržby dosiahli 1,96 miliardy dolárov. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 6,4 %. V tomto prípade výsledky zaostali za očakávaniami trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 1,98 miliardy USD.



Tržby z predaja piva klesli o 6,3 % na 1,38 miliardy dolárov. Klesli aj tržby z predaja vína a liehovín, konkrétne o 6,5 % na 579,3 milióna USD.