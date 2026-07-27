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Výrobca áut Porsche do roku 2035 zruší ďalších 5000 pracovných miest

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Dohoda medzi vedením Porsche a odborármi zahŕňa podmienku, že automobilka vynaloží 2,1 miliardy eur na investície do dvoch tovární v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko.

Autor TASR
Berlín 27. júla (TASR) - Nemecká automobilka Porsche do roku 2035 zruší ďalších 5000 pracovných pozícií v rámci druhého balíka reštrukturalizačných opatrení dohodnutých medzi vedením a zástupcami odborov. Potvrdili to v pondelok obe strany v spoločnom vyhlásení. Už minulý týždeň o tomto rušení pracovných miest napísal časopis Manager Magazin s odvolaním sa na nemenované zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Opatrenia výrobcu áut Porsche, ktorý je dcérskou firmou spoločnosti Volkswagen, prichádzajú pred širším drastickým rušením pracovných pozícií v celej skupine bojujúcej s vysokými nákladmi, tvrdou konkurenciou a problémami v dôsledku ciel.

Dohoda medzi vedením Porsche a odborármi zahŕňa podmienku, že automobilka vynaloží 2,1 miliardy eur na investície do dvoch tovární v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, a to do závodu v mestskej časti Stuttgartu Zuffenhausen a do továrne v obci Weissach.
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