Výrobca autokomponentov Continental obnovil výrobu v ruskej Kaluge

Frankfurt nad Mohanom 20. apríla (TASR) - Nemecký výrobca autokomponentov Continental dočasne obnovil produkciu pneumatík pre osobné vozidlá vo svojom ruskom závode v Kaluge. Spoločnosť to uviedla s tým, že cieľom je chrániť ruských zamestnancov, ktorým by ináč hrozilo trestné stíhanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Continental, ktorý 8. marca oznámil pozastavenie výroby v Kaluge, najnovšie uviedol, že cieľom opätovného spustenia produkcie je zabezpečenie dodávok pneumatík pre osobné vozidlá pre miestny trh. "Ak prestaneme pokrývať dopyt na domácom trhu, budú naši ruskí zamestnanci a manažéri čeliť vážnym trestnoprávnym následkom," uviedla firma.



Ako dodala, jej výrobky sú určené výhradne pre bežné obyvateľstvo a za obnovením produkcie v žiadnom prípade nie je snaha o zisk. Spoločnosť nespresnila, akým obvineniam by jeho zamestnanci v Rusku mohli čeliť. Podľa zdroja oboznámeného so situáciou však ruská prokuratúra niektoré západné spoločnosti varovala, že ich zamestnanci môžu byť zatknutí, ak by firma zastavila výrobu esenciálnych produktov.