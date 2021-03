Výrobca autokomponentov Continental oznámil za rok 2020 pokles straty

Berlín 9. marca (TASR) - Nemecký dodávateľ komponentov pre automobilový priemysel Continental zaznamenal stratu aj za minulý rok, v porovnaní s predchádzajúcim rokom však výrazne klesla, k čomu dopomohlo znižovanie nákladov. Firma, ktorá zverejnila predbežné údaje, zároveň oznámila, že v tomto roku počíta s rýchlym zotavením.



Podľa Continentalu dosiahla strata za minulý rok 961,9 milióna eur, zatiaľ čo za rok 2019 predstavovala 1,22 miliardy eur. Strata na akciu dosiahla 4,81 eura oproti strate na úrovni 6,13 eura za rok 2019.



Upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol vlani 1,33 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 58,7 %.



Konsolidované tržby predstavovali podľa predbežných výsledkov 37,72 miliardy eur, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo 44,48 miliardy eur. Tržby na organickej báze zaznamenali pokles o 12,7 % a upravené tržby sa znížili o 15 % na 37,57 miliardy eur.



Čo sa týka prognózy na tento rok, Continental očakáva, že tržby zaznamenajú rast. Ako firma uviedla, predpokladá, že konsolidované tržby sa budú pohybovať v rozmedzí od 40,5 miliardy do 42,5 miliardy eur.



"Pokračujúca pandémia nového koronavírusu zostáva aj naďalej zdrojom neistoty. Aj rok 2021 tak bude náročný," povedal finančný riaditeľ spoločnosti Wolfgang Schäfer. Dodal však, že napriek tomu počítajú s výrazným zotavením trhu v porovnaní s rokom 2020.