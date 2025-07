Výrobca autopríslušenstva v Lučenci plánuje rozšírenie svojej výroby

Lučenec 22. júla (TASR) - Výrobca autopríslušenstva v Lučenci patriaci do skupiny Adient plánuje rozšírenie svojej výroby. V areáli niekdajšieho Novokeru pripravuje inštaláciu nových výrobných liniek i rozšírenie skladových priestorov, počíta aj so zvýšením počtu pracovníkov. Vyplýva to z oznámenia predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Rozšírenie výroby lučeneckého závodu spoločnosti Adient Slovakia a spoločnosti Adient Innotec Metal Technologies je plánované vo fabrike, v ktorej sa v minulosti vyrábali keramické obkladové materiály. Firmy si priestory v areáli pre svoju výrobu prenajímajú už niekoľko rokov, vlastníkom niekdajšieho závodu Novoker je spoločnosť Koviner.



„Užívatelia chcú v kapacitne nevyužívaných priestoroch zrekonštruovanej výrobnej haly umiestniť nové technologické linky za účelom zvýšenia výrobnej kapacity, zefektívnenia výrobných procesov a postupov. Výrobná zmena vyžaduje aj kapacitné rozšírenie skladových, obslužných priestorov, zvýšenie počtu zamestnancov a rozšírenie počtu sociálnych a hygienických zariadení,“ uviedol navrhovateľ v oznámení predloženom na EIA.



Adient v Lučenci vyrába hlavové opierky a penové diely pre automobilové sedadlá a tiež kovové komponenty pre hlavové opierky. V rámci rozšírenia výroby plánuje inštaláciu nových technologických liniek i rozšírenie skladových priestorov. Ako vyplýva z oznámenia, výrobná plocha v areáli Novokeru sa zvýši o takmer 3000 štvorcových metrov, skladové priestory o viac ako 20.000 štvorcových metrov.



Rozšírenie výroby a skladových priestorov si vyžiada i stavebné úpravy v nevyužívanej časti veľkokapacitnej haly, Adient počíta aj s vytvorením nových pracovných miest. „Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu počtu zamestnancov o 164,“ uvádza sa v oznámení s tým, že výroba bude realizovaná v dvojzmennej a trojzmennej prevádzke.