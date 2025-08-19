< sekcia Ekonomika
Výrobca bábik Labubu zvýšil zisk v 1. polroku o takmer 400 %
Tržby dosiahli 13,88 miliardy jüanov a oproti 1. polroku minulého roka sa zvýšili o 204,4 %.
Autor TASR
Šanghaj 19. augusta (TASR) - Čínska hračkárska spoločnosť Pop Mart International Group, ktorá vzala svetové trhy útokom svojimi bábikami Labubu, zaznamenala za 1. polrok tohto roka rast zisku o takmer 400 %. Prispel k tomu prudký rast tržieb, ktoré sa zvýšili o viac než 200 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Bloomberg a Reuters.
Čistý zisk firmy Pop Mart dosiahol za prvých šesť mesiacov tohto roka 4,57 miliardy jüanov (545,36 milióna eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 396,5 %.
Tržby dosiahli 13,88 miliardy jüanov a oproti 1. polroku minulého roka sa zvýšili o 204,4 %. Znamená to prudké zrýchlenie rastu v porovnaní s tempom rastu za prvých šesť mesiacov roka 2024. Vtedy sa tržby medziročne zvýšili o 62 %. Predaj samotných bábik Labubu zabezpečil firme tržby na úrovni 4,81 miliardy jüanov, čo predstavuje 34,7 % z celkového objemu tržieb.
Akcie Pop Martu vzrástli za tento rok o viac než 200 %. Z čínskej firmy to urobilo spoločnosť s vyššou trhovou kapitalizáciou než v prípade tradičných značiek, ako je Mattel, americký výrobca bábik Barbie, či firma Sanrio vyrábajúca postavičky Hello Kitty.
Spoločnosť so sídlom v Pekingu využíva svetový ošiaľ okolo bábik Labubu, najmä na západných trhoch a v rámci nich v USA, na svoju expanziu. V súčasnosti má vo svete vyše 570 obchodov, pričom 40 otvorila v 1. polroku tohto roka.
(1 EUR = 8,3798 CNY)
