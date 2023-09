Výrobca batérií chce pre európsku produkciu viac lokálnych materiálov

Mníchov/Peking 9. septembra (TASR) - Čínsky výrobca batérií CALB Group si dal za cieľ získať najmenej 70 % kľúčových materiálov, ktoré potrebuje na výrobu batérií v Európe, do roku 2026 z lokálnych zdrojov. Uviedol to generálny riaditeľ marketingovej divízie CALB Wu Tchao na mníchovskom autosalóne mobility IAA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



CALB, ktorý zvyšuje investície v Európe, v rámci svojich dodávateľských reťazcov ponúkol technickú podporu miestnym firmám a povzbudzuje čínskych dodávateľov, aby zakladali závody v Európe.



"Máme pocit, že je potrebné čo najviac lokalizovať dodávky materiálov," povedal v Mníchove.



"Pre nás ako novú energetickú spoločnosť nemá zmysel dovážať ich plavidlami, ktoré spaľujú naftu, až z Číny," uviedol.



Ale približne 5 až 10 % materiálov by sa stále muselo dovážať z Číny v dôsledku vysokých nákladov a nedostatku miestnych technologických kapacít, dodal.



Jeho komentáre prišli v čase, keď sa čínski výrobcovia batérií snažia o rast v Európe, aby mohli dodávať automobilkám na tzv. starom kontinente, keďže dopyt doma sa spomaľuje. CALB v súčasnosti buduje závod v Portugalsku s plánovanou kapacitou 15 gigawatthodín ročne.



Jeho najväčší konkurent CATL vyrába batériové články a moduly v závode v Nemecku a buduje ďalší závod v Maďarsku.



Úrady v Európe tlačia totiž na rozvoj miestnych dodávateľských reťazcov s nízkouhlíkovými požiadavkami a požiadavkami na udržateľnosť, aby sa urýchlil prechod na elektrické vozidlá v regióne.



Predstavitelia čínskych výrobcov elektromobilov na kongrese nových energetických vozidiel (WNEVC) v Mníchove vyzvali na väčšiu globálnu spoluprácu a štandardizáciu pri zavádzaní elektromobilov.



Spoločnosť CALB bola založená v roku 2015 a dodáva batérie výrobcom automobilov vrátane Xpeng a Nio. Je tretím najväčším výrobcom batérií z hľadiska predaja za prvých sedem mesiacov 2023 po CATL a BYD.