Výrobca batérií InoBat skončil vlani prvýkrát v zisku
Podľa predbežných výsledkov dosiahol vlani zisk pri tržbách rádovo v desiatkach miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Napriek náročnému roku v európskom batériovom biznise uzatvoril slovenský InoBat rok 2025 vôbec prvýkrát v čiernych číslach. Podľa predbežných výsledkov dosiahol vlani zisk pri tržbách rádovo v desiatkach miliónov eur, informovala v piatok spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2019.
„Vlaňajším kľúčovým míľnikom bol strategický presun do odvetvia batériových úložísk (BESS), ktoré sa stali novým zdrojom príjmov. To, že rok uzatvárame so ziskom, potvrdzuje správnosť tejto stratégie,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti InoBat Marián Boček. K zmene stratégie firmu posunul aj pád kľúčového zákazníka.
Európsky batériový trh sa v roku 2025 výrazne preformoval, keď veľká časť plánovaných európskych baterkární bola pozastavená alebo zrušená, primárne pre tlak lacnejšej konkurencie z Ázie. V reakcii na rýchly trhový vývoj prešiel InoBat v roku 2025 výraznou transformáciou. Novým strategickým smerovaním spoločnosti je segment veľkokapacitných batériových úložísk pod novou značkou BESSMONT by InoBat.
Segment batériových úložísk je podľa prevádzkovej riaditeľky spoločnosti Victorie Vernarecovej pre Európu kľúčový. „Priemyselné podniky potrebujú stabilné a predvídateľné energetické zdroje. Naše riešenia im umožňujú znížiť závislosť od siete, optimalizovať náklady a zvýšiť odolnosť voči výpadkom,“ dodala.
Výrobca batérií dodal BESS technológiu pre projekt na Ukrajine s kapacitou 175 megawatthodín (MWh) a zároveň rozbehol realizáciu prvej inštalácie BESS riešenia na kľúč pre spoločnosť OFZ s kapacitou 30 MWh. V príprave sú ďalšie projekty s kapacitou nad 100 MWh a potenciálom niekoľkých inštalácií ročne.
