Výrobca batérií Varta chce dokončiť reštrukturalizáciu ešte tento rok

Ellwangene 19. augusta (TASR) - Reštrukturalizáciu, na ktorej sa nemecký výrobca batérií Varta dohodol s veriteľmi, je potrebné zdokumentovať a predložiť príslušnému súdu. Uviedol to v pondelok hovorca Varty. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Počiatočný proces môže trvať niekoľko týždňov a celý proces reštrukturalizácie bude pravdepodobne trvať niekoľko mesiacov, spresnil. Cieľom spoločnosti je uzavrieť to do konca roka.



Varta cez víkend oznámila dohodu s veriteľmi a investormi o znížení dlhu a novom financovaní, pričom Porsche je jedným z hlavných účastníkov. Ak všetko pôjde podľa plánu, zabezpečí sa tým financovanie spoločnosti do konca roku 2027.



Firma, ktorá zamestnáva približne 4000 ľudí, v júli oznámila, že má ťažkosti a vstúpila do predkonkurzného konania. Cena jej akcií sa následne prepadla.



Dopyt po malých lítium-iónových batériových článkoch, ktoré vyrába, silne kolíše a spoločnosť čelí konkurencii čínskych výrobcov. Okrem toho vo februári ju zasiahol kybernetický útok, ktorý na týždne paralyzoval výrobu.



Varta vykázala za prvých deväť mesiacov minulého roka obrat zhruba 554 miliónov eur. To sú posledné výsledky, ktoré sú k dispozícii.