Výrobca batérií Varta sa dohodol s veriteľmi na reštrukturalizácii

Ellwangen 18. augusta (TASR) - Nemecký výrobca batérií Varta sa dohodol s veriteľmi na návrhu reštrukturalizácie, ktorá povedie k výraznému zníženiu dlhu spoločnosti a poskytne jej čerstvú likviditu. Oznámilo to v sobotu (17. 8.) vedenie spoločnosti Varta v sídle spoločnosti v meste Ellwangen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Návrh reštrukturalizácie počíta s účasťou spoločnosti MT InvestCo, ktorú má pod kontrolou majoritný akcionár Varty Michael Tojner, aj investičnej divízie automobilky Porsche ako nového akcionára. Očakáva sa, že koncept reorganizácie zabezpečí financovanie Varty do konca roku 2027.



Podľa poskytnutých informácií sa má dlhová záťaž Varty znížiť zo 485 miliónov eur na približne 200 miliónov eur prostredníctvom zníženia dlhu a predĺženia pôžičiek. MT InvestCo a investičná spoločnosť Porsche by potom vložili celkom 60 miliónov eur nového kapitálu výmenou za nové akcie Varta.



Výrobcu batérií tvrdo zasiahli rastúce ceny materiálov a energií, zvýšená konkurencia a kybernetický útok, ktorý vo februári prerušil výrobu, uviedli analytici.



Otrasy v spoločnosti prichádzajú v čase, keď automobilový priemysel intenzívne investuje do prechodu na elektrické vozidlá, keďže krajiny sprísňujú normy, aby splnili ciele v oblasti emisií uhlíka.



Varta hľadala spôsoby, ako reštrukturalizovať svoj dlh, aby "odvrátila možnú platobnú neschopnosť". Porsche v júli oznámilo, že zvažuje účasť na reštrukturalizácii Varty výmenou za získanie menšinového podielu v skupine.