Výrobca biopalív získal 50-percentný podiel v brazílskej firme

Bratislava 20. apríla (TASR) - Najväčší slovenský výrobca biopalív, spoločnosť Envien Group, oznámila vstup na brazílsky trh. Kúpila 50-percentný podiel v brazílskej spoločnosti Agropéu Agro Industrial de Pompéu S.A., ktorá je významným regionálnym výrobcom cukru, bioetanolu a zelenej elektrickej energie z cukrovej trstiny. Akvizícia sa uskutočnila aj vďaka podpore Veľvyslanectva Brazílie v Bratislave, ktoré poskytovalo slovenským investorom potrebnú podporu počas celého procesu. Informovala o tom Envien Group.



Pre Envien Group, ktorá je súčasťou skupiny AZC Group, by to mala byť v krátkom čase už druhá investícia mimo teritória Európskej únie. Nedávno oznámila aj vstup na indický trh biopalív. „Tieto akvizície sú súčasťou stratégie globálneho rozvoja. V Brazílii sme našli partnera, ktorý je rovnako ako my rodinným podnikom a s našou biopalivárskou skupinou má veľmi podobnú históriu. Preto si aj veľmi dobre rozumieme,“ uviedol predseda Správnej rady AZC Group Róbert Spišák.



Veľvyslanec Brazílie na Slovensku Gabriel Boff Moreira zdôraznil, že brazílska vláda víta túto priekopnícku investíciu v Minas Gerais, ktorá podľa jeho slov otvára Slovensku dvere k ďalším príležitostiam v dynamickom a pulzujúcom brazílskom agrosektore.



Brazília je aktuálne najväčším svetovým výrobcom cukru a druhým najväčším producentom bioetanolu. „Partnerstvo prináša aj priestor na rozšírenie pestovaných plodín o kukuricu, s čím má Envien Group bohaté skúsenosti. Kukurica začína v brazílskom biopalivárskom priemysle zohrávať čoraz väčšiu úlohu a aj preto je naše partnerstvo zmysluplné,“ doplnil Špišák.



Firma Agropéu Agro Industrial de Pompéu zamestnáva viac ako 1000 ľudí a ročne spracuje 1,5 milióna ton cukrovej trstiny. Sídli v juhovýchodnom štáte Brazílie Minas Gerais s metropolou Belo Horizonte. Cukrová trstina, ktorú firma spracováva, pochádza výlučne z jej vlastnej produkcie. Pestuje ju na trvalo využívanej poľnohospodárskej pôde, ktorá je dlhodobo využívaná podľa princípov udržateľného poľnohospodárstva. Takto obhospodaruje približne 20.000 hektárov.