Výrobca chirurgických setov začal v Partizánskom s výstavbou závodu

Partizánske 8. decembra (TASR) - Americký výrobca chirurgických setov postaví v partizánskom priemyselnom parku v Malých Bieliciach svoj nový závod. Medline tam presunie výrobu z Bánoviec nad Bebravou, kde doposiaľ pôsobí. Do projektu investuje približne 26 miliónov eur, vytvoriť chce ďalších 300 pracovných miest, ktoré doplnia súčasných 200. Výstavbu závodu spustili v utorok poklepaním základného kameňa. S výrobou chce investor začať v roku 2022.



"Chceme tu vytvoriť nové pracovné príležitosti a dúfame, že to bude odrazový mostík pre rozšírenie trhu v strednej Európe. Chceme začať tým, aby sme mohli naše výrobky predávať na Slovensku," povedal riaditeľ slovenského závodu spoločnosti Alexis Avet-Rochex.



Firma sa na Slovensku podľa neho zameriava na výrobu jednorazových sterilných chirurgických setov, ktoré dodáva do nemocníc. "Bežne potrebuje zdravotnícky personál na prípravu operácie desať, 20 alebo 30 rôznych komponentov, ktoré musí pripraviť, čistiť a sterilizovať. Keď nakúpi náš set, svoj čas môže venovať starostlivosti o pacienta," ozrejmil.



V súčasnosti je v Bánovciach nad Bebravou 200 zamestnancov, ktorí by mali prejsť do Partizánskeho, firma má podľa riaditeľa v pláne postupne zamestnať ďalších 300 ľudí.



Spoločnosť chce v Partizánskom postaviť i distribučné centrum, v tejto súvislosti kúpila i viac pozemkov, ako pôvodne plánovala. "Začali sme s kúpou pozemkov s rozlohou viac ako desať hektárov, teraz ide o rozlohu 20 hektárov," spresnil Avet-Rochex.



Investor nepožiadal štát o podporu. Riaditeľ slovenského závodu nevylúčil, že sa v budúcich rokoch firma zameria i na výskum a vývoj. "Je to otázka budúcnosti, náš biznis však rýchlo napreduje a teraz je ťažké povedať, čo budeme vyrábať v ďalších rokoch," doplnil.



"Som veľmi rád, že sa spoločnosť Medline rozhodla investovať viac ako 26 miliónov eur do lokality na území mesta. Teší ma to o to viac, že táto investícia je bez akejkoľvek štátnej pomoci, žiadnych daňových prázdnin a podobne," skonštatoval primátor Jozef Božik.



Investor dá podľa neho prácu mužom i ženám, pričom preferuje ženy, čo je veľmi dôležité i s ohľadom na niekdajší obuvnícky priemysel v Partizánskom. "Navyše ponúka veľmi čisté, ba až sterilné pracovné prostredie, prácu, ktorá nie je manuálne namáhavá a bude ohodnotená za adekvátnu mzdu," doplnil.



Božik zároveň vyzdvihol, že spoločnosť investovala do väčšej rozlohy pozemkov, čím podľa neho dala jasne najavo, že má v pláne postaviť i ďalšie závody, čo by malo znamenať viac pracovných príležitostí ako pôvodne avizovaných 500 pracovných miest. Primátor vyzdvihol i to, že nejde o investíciu v rámci ťažko skúšaného automobilového, ale zdravotníckeho priemyslu, ktorý podľa analýz za posledné polstoročie rastie.



Výstavbu závodu v Partizánskom zabezpečuje spoločnosť Strabag, ktorá už začala s terénnymi úpravami na pozemku a prácami na základoch stavby. Tú by mala dokončiť na jeseň budúceho roka.