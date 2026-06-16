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Výrobca chirurgických súprav chce v Partizánskom postaviť nový sklad
Firma počíta s vybudovaním prístreškov pre bicykle, fajčiarov a europalety či oplotenia, súčasťou návrhu je i výsadba zelene.
Autor TASR
Partizánske 16. júna (TASR) - Výrobca chirurgických súprav, spoločnosť Medline Assembly Slovakia, plánuje rozšíriť svoj závod v mestskej časti Partizánskeho Malé Bielice. Vystavať chce novú skladovú halu. Zámer predložil prostredníctvom oznámenia o zmene orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.
„Objekt je riešený ako prístavba k už existujúcim dvom halám, ktoré sú v areáli investora. Prepojené budú prepojovacím komunikačným krčkom. Zo skladovej haly sa bude vstupný materiál pre potrebu výroby expedovať pomocou vysokozdvižných vozíkov cez spojovací kŕčok do hál prvej a druhej etapy,“ konkretizovala spoločnosť v oznámení s tým, že súčasťou návrhu je aj výstavba komunikačného a technického zázemia v areáli.
Firma počíta s vybudovaním prístreškov pre bicykle, fajčiarov a europalety či oplotenia, súčasťou návrhu je i výsadba zelene.
Investor v súčasnosti buduje v priemyselnom parku novú montážno-skladovaciu halu, ako i súvisiacu infraštruktúru. Rozšírenie závodu má priniesť i ďalšie pracovné miesta, výstavbu plánuje firma zrealizovať do konca tohto roka. S prevádzkou v novej hale chce začať na jar 2027. Výšku investície ani počet nových pracovných miest nespresnila. Podľa zámeru, ktorý pred časom predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie, má v pláne prijať stovky nových pracovníkov.
Americký výrobca presunul výrobu do Partizánskeho, kde postavil svoj nový závod, z Bánoviec nad Bebravou v roku 2022. Tam sídlil v prenajatých priestoroch od roku 2015. Spoločnosť dovtedy sústreďovala svoje výrobné aktivity pre západný trh, výstavbou závodu v Partizánskom sledovala expanziu do strednej a východnej Európy.
Závod v Partizánskom je po Francúzsku druhým v Európe. Rozkladá sa na ploche 21.000 štvorcových metrov. S výstavbou fabriky v priemyselnom parku v Malých Bieliciach začal investor v roku 2020. Investoval do nej 24 miliónov eur. V Malých Bieliciach v súčasnosti zamestnáva takmer 600 pracovníkov, z toho viac ako 530 pracuje vo výrobe.
„Objekt je riešený ako prístavba k už existujúcim dvom halám, ktoré sú v areáli investora. Prepojené budú prepojovacím komunikačným krčkom. Zo skladovej haly sa bude vstupný materiál pre potrebu výroby expedovať pomocou vysokozdvižných vozíkov cez spojovací kŕčok do hál prvej a druhej etapy,“ konkretizovala spoločnosť v oznámení s tým, že súčasťou návrhu je aj výstavba komunikačného a technického zázemia v areáli.
Firma počíta s vybudovaním prístreškov pre bicykle, fajčiarov a europalety či oplotenia, súčasťou návrhu je i výsadba zelene.
Investor v súčasnosti buduje v priemyselnom parku novú montážno-skladovaciu halu, ako i súvisiacu infraštruktúru. Rozšírenie závodu má priniesť i ďalšie pracovné miesta, výstavbu plánuje firma zrealizovať do konca tohto roka. S prevádzkou v novej hale chce začať na jar 2027. Výšku investície ani počet nových pracovných miest nespresnila. Podľa zámeru, ktorý pred časom predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie, má v pláne prijať stovky nových pracovníkov.
Americký výrobca presunul výrobu do Partizánskeho, kde postavil svoj nový závod, z Bánoviec nad Bebravou v roku 2022. Tam sídlil v prenajatých priestoroch od roku 2015. Spoločnosť dovtedy sústreďovala svoje výrobné aktivity pre západný trh, výstavbou závodu v Partizánskom sledovala expanziu do strednej a východnej Európy.
Závod v Partizánskom je po Francúzsku druhým v Európe. Rozkladá sa na ploche 21.000 štvorcových metrov. S výstavbou fabriky v priemyselnom parku v Malých Bieliciach začal investor v roku 2020. Investoval do nej 24 miliónov eur. V Malých Bieliciach v súčasnosti zamestnáva takmer 600 pracovníkov, z toho viac ako 530 pracuje vo výrobe.