Výrobca čipov Nvidia oznámil za 1. štvrťrok nárast zisku

Santa Clara 29. mája (TASR) - Americký výrobca čipov Nvidia oznámil za 1. štvrťrok svojho finančného roka 2025/2026 nárast zisku, ktorý prekonal odhady analytikov. Upozornil však, že zákaz predaja čipov do Číny zo strany USA zasiahol jeho výsledky a bude mať negatívny vplyv aj v tomto štvrťroku. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Zisk spoločnosti za tri mesiace do konca apríla 2025 vzrástol na 18,775 miliardy USD (16,59 miliardy eur) alebo 76 centov na akciu zo 14,88 miliardy USD alebo 60 centov/akcia v predchádzajúcom roku. Upravený zisk bez mimoriadnych položiek dosiahol 96 centov na akciu. Analytici pritom očakávali zisk 93 centov na akciu.



Tržby spoločnosti za dané obdobie vzrástli o 69,2 % na 44,06 miliardy USD z 26,04 miliardy USD v minulom roku. Divízia dátových centier spoločnosti Nvidia, ktorá tvorí väčšinu tržieb, zaznamenala nárast tržieb o 73 % na 39,1 miliardy USD.



„Globálny dopyt po infraštruktúre umelej inteligencie od spoločnosti Nvidia je neuveriteľne silný,“ povedal generálny riaditeľ Jensen Huang.



Dodal, že dopyt po výpočtoch s využitím umelej inteligencie sa zrýchlil. Krajiny na celom svete uznávajú umelú inteligenciu ako základnú infraštruktúru, rovnako ako elektrinu a internet, pričom Nvidia stojí v centre tejto hlbokej transformácie.



Nvidia vykázala lepšie ako očakávané výsledky aj napriek tomu, že jej rast brzdí zákaz dovozu čipov Nvidia H20 do Číny. Spoločnosti spôsobil tento zákaz v uplynulom kvartáli stratu 4,5 miliardy USD. To však bolo menej ako odhadovaná strata 5,5 miliardy USD, keďže sa jej podarilo opätovne použiť určité materiály.



Spoločnosť predpovedá za 2. štvrťrok fiškálneho roka (máj - júl) tržby vo výške 45 miliárd USD, plus-mínus 2 %, a očakáva stratu vo výške osem miliárd USD v dôsledku zákazu predaja čipov do Číny v aktuálnom štvrťroku.



(1 EUR = 1,1317 USD)