Výrobca čipov Nvidia sa stal najhodnotnejšou spoločnosťou na svete

New York 19. júna (TASR) - Americký výrobca čipov Nvidia sa stal v utorok (18. 6.) najhodnotnejšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete. Trhová kapitalizácia podniku dosiahla 3,3 bilióna amerických dolárov (3,08 miliardy eur), čím prekonala softvérového giganta Microsoft. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Akcie Nvidia si v utorok pripísali 3,5 %, zatiaľ čo Microsoft zaznamenal mierny pokles. Čipy spoločnosti Nvidia sú kľúčové pre technológie využívajúce umelú inteligenciu. Jedinou ďalšou verejne obchodovanou spoločnosťou s trhovou hodnotou vyššou ako tri bilióny USD je ďalšia americká technologická firma Apple. Akcie výrobcu iPhonov minulý týždeň prudko vzrástli po tom, čo spoločnosť oznámila, že do svojich zariadení inštaluje nové funkcie využívajúce umelú inteligenciu.



Microsoft medzitým začleňuje umelú inteligenciu do svojich produktov prostredníctvom partnerstva so spoločnosťou OpenAI, ktorá vytvorila softvérový nástroj ChatGPT určený na automatizovanú komunikáciu s používateľmi.



(1 EUR = 1,0715 USD)