Výrobca čipov Renesas obnoví pôvodnú výrobnú kapacitu do konca mája

Tokio 19. apríla (TASR) - Japonská spoločnosť Renesas Electronics plánuje dosiahnuť plnú výrobnú kapacitu vo svojom závode poškodenom požiarom do konca mája. Uviedla to spoločnosť po tom, ako v sobotu (17. 4.) začala opätovne spúšťať produkciu.



Renesas obnovil výrobu v závode v meste Naka na severovýchode Japonska štyri týždne po požiari. K tomu došlo 19. marca. Ako firma dodala, polovica výrobnej kapacity by mala byť obnovená do konca tohto mesiaca.



Požiar zničil 23 strojov a oblasť s rozlohou 600 štvorcových metrov. Udalosť znamenala ďalšiu ranu pre svetové automobilky, ktoré už od konca minulého roka zápasia s nedostatkom čipov. Renesas kontroluje približne 30 % svetového trhu s takzvanými mikrokontrolérmi používanými v automobiloch a až dve tretiny čipov vyrábaných v závode sú určené pre automobilový sektor.



Veľký počet automobiliek muselo upraviť výrobu, pričom mnohé z nich niektoré závody odstavili. Japonská vláda následne požiadala výrobcov komponentov, aby pomohli firme s obnovovaním výroby.