Výrobca čipov TSCM mal za 4. kvartál rekordný zisk

Tchaj-pej 12. januára (TASR) - Taiwanská spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), najväčší zmluvný výrobca procesorových čipov, vo štvrtok oznámila, že jej zisk vo 4. štvrťroku 2022 vzrástol o 78 % a dosiahol nový rekord. Predpovedala však zároveň spomalenie predaja na začiatok roka 2023, keďže potenciálna recesia tlmí globálny dopyt. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Čistý zisk najväčšieho výrobcu vyspelých mikročipov, ktoré sa používajú v širokej škále produktov, od smartfónov cez autá až po rakety, sa za tri mesiace do konca decembra 2022 zvýšil na rekordných 295,9 miliardy nových taiwanských dolárov (9,04 miliardy eur) zo 166,2 miliardy TWD rok predtým.



Analytici, ktorých oslovia spoločnosť Refinitiv, očakávali zisk v priemere 289,44 miliardy TWD.



Vzhľadom na slabé celkové makroekonomické podmienky však TSCM predpovedá, že v 1. štvrťroku 2023 bude jeho výsledky ďalej ovplyvňovať pokračujúci pokles dopytu na koncovom trhu a úprava zásob klientov.



Globálny polovodičový priemysel zasiahlo spomaľovanie kľúčových ekonomík, ktoré tlmí dopyt. Tiež obnovenie obchodných sporov medzi Spojenými štátmi a Čínou.



V októbri boli vymazané miliardy z hodnoty niektorých firiem na celom svete po tom, ako Washington oznámil nové opatrenia na obmedzenie prístupu Číny k špičkovým polovodičom s vojenským využitím.



Napriek tomu, že TSMC, najhodnotnejšia spoločnosť na Taiwane, vykazuje neustále vysoké zisky, zaznamenala v minulom roku pokles ceny akcií o 27 %. V tomto roku ich hodnota zatiaľ stúpla o 7,4 %.



Zatiaľ čo sa výrobcovia čipov na celom svete pripravujú na utlmený dopyt, spoločnosť TSMC je pred poklesom čiastočne chránená, pretože vyrába niektoré z najpokročilejších a najmenších čipov, ktoré sú stále veľmi žiadané a ktorých je nedostatok.



Kontroluje viac ako polovicu celosvetovej produkcie čipov a jej klientmi sú veľké koncerny, ako sú Apple či Qualcomm.



Minulý mesiac TSMC oznámil, že začal sériovú výrobu svojich 3-nanometrových čipov, ktoré patria medzi najpokročilejšie. Len jeho juhokórejský rival Samsung sa zatiaľ dostal do štádia sériovej výroby takýchto čipov.



TSMC sa podieľa takmer 50 % na svetovej produkcii čipov pod 10 nanometrov.



Tržby spoločnosti uvedené v amerických dolároch vo 4. štvrťrok 2022 vzrástli o 26,7 % na 19,93 miliardy USD (18,54 miliardy eur). TSCM odhadoval v posledných troch mesiacoch 2022 svoje tržby na 19,9 až 20,7 miliardy USD.



Spoločnosť predpovedá v súčasnom 1. štvrťroku 2023 tržby len v pásme 16,7 až 17,5 miliardy USD, čo by bol ich prvý pokles za štyri roky.



(1 EUR = 32,746 TWD; 1 EUR = 1,0747 USD)