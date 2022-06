Výrobca čokolády Barry Callebaut zastavil produkciu pre salmonelu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 30. júna (TASR) - Najväčšia továreň na čokoládu na svete, ktorú prevádzkuje švajčiarsky gigant Barry Callebaut v belgickom meste Wieze, preventívne zastavila výrobu po objavení salmonely. TASR správu prevzala z AFP.Hovorca spoločnosti Korneel Warlop agentúre AFP povedal, že továreň vyrába tekutú čokoládu vo veľkoobchodných dávkach pre 73 producentov cukroviniek, pričom 72 z nich už potvrdilo, že včas zastavili dodávky potenciálne kontaminovanej čokolády do obchodov. Čaká sa už len na odpoveď od posledného klienta.Zatiaľ neboli hlásené žiadne správy o tom, že by bol nejaký konzument čokolády vystavený salmonele, ktorá môže spôsobiť hnačku a horúčku, ale je nebezpečná len v najextrémnejších prípadoch." uviedol hovorca Warlop, podľa ktorého väčšina kontaminovaných výrobkov je stále v továrni.Firma zároveň kontaktovala všetkých svojich klientov a požiadala ich, aby neposielali žiadne produkty z čokolády vyrobenej od 25. júna do obchodov.," uviedla firma.Belgická agentúra pre bezpečnosť potravín AFSCA už bola o prípade informovaná a jej hovorca povedal agentúre AFP, že začala vyšetrovanie. Dodal, že vyšetrovatelia "".Závod vo Wieze nevyrába čokolády na priamy predaj spotrebiteľom a firma nemá dôvod domnievať sa, že akýkoľvek kontaminovaný tovar vyrobený ich klientmi sa už dostal na pulty obchodov.Ku kontaminácii došlo po tom, ako dali belgické úrady 17. júna zelenú na reštartovanie továrne talianskeho giganta Ferrero, ktorý vyrába čokolády Kinder v Arlone (v južnom Belgicku) po trojmesačnej odstávke pre salmonelu.Barry Callebaut dodáva kakaové a čokoládové výrobky mnohým spoločnostiam v potravinárskom priemysle, vrátane priemyselných gigantov ako Hershey, Mondelez, Nestlé alebo Unilever. Skupina zamestnáva viac ako 13.000 ľudí a má vyše 60 výrobných závodov po celom svete.