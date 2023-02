Výrobca čokolády Hershey zvýšil tržby, prekonal očakávania trhov

Derry Township 6. februára (TASR) - Americká cukrovinkárska spoločnosť Hershey zaznamenala za 4. štvrťrok minulého roka rast zisku o takmer pätinu, pričom zisk prekonal očakávania trhov. Podobne lepšie než predpokladané výsledky zaznamenala firma aj v prípade tržieb. Spoločnosť zároveň zverejnila odhad vývoja tržieb na tento rok, pričom jej odhady sú optimistickejšie než očakávania analytikov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Jeden z najväčších výrobcov čokolády na svete oznámil, že za 4. kvartál dosiahol čistý zisk na úrovni 396,3 milióna USD (367,76 milióna eur), čo na akciu predstavuje 1,92 USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 18,5 %.



Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 2,02 USD. Medziročne sa tak zvýšil o 19,5 %. Spoločnosť prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom upraveného zisku na akciu na 1,77 USD.



Konsolidované tržby sa medziročne zvýšili o 14 % na 2,65 miliardy USD. Na organickej báze zaznamenala firma Hershey rast tržieb o 10,7 %. Aj v prípade tržieb boli výsledky lepšie, než sa očakávalo, keďže analytici počítali s ich rastom na 2,58 miliardy USD. Výsledky spoločnosti podporil pokračujúci stabilný dopyt po cukrovinkách, napriek tomu, že firma zvýšila ceny.



Vzhľadom na ostatné výsledky spoločnosť zverejnila svoj odhad na tento rok, ktorý je optimistickejší než prognóza analytikov. Hershey počíta tento rok s rastom tržieb v rozmedzí od 6 % do 8 % a rastom upraveného zisku na akciu od 9 % do 11 %. Analytici očakávajú rast upraveného zisku na akciu o 5 % a rast tržieb o 5,6 %.



(1 EUR = 1,0776 USD)