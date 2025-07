Výrobca čokolády Lindt oznámil za prvý polrok rast tržieb

Bern 22. júla (TASR) - Švajčiarsky výrobca čokolády Lindt & Sprüngli oznámil za 1. polrok rast tržieb, pričom na organickej báze vzrástli o viac než desatinu. V reakcii na výsledky spoločnosť zlepšila výhľad celoročného vývoja organických tržieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a denníka The Financial Times.



Výrobca praliniek Lindor uviedol, že v 1. polroku tohto roka dosiahol tržby na úrovni 2,35 miliardy švajčiarskych frankov (2,52 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 8,8 %. Na organickej báze (bez započítania akvizícií a kurzových vplyvov) dosiahol rast tržieb 11,2 %, k čomu prispela najmä Európa, kde sa tržby zvýšili o 17,7 %.



Tržby čiastočne podporili vyššie ceny čokoládových výrobkov. Medziročne vzrástli o 15,8 %. Okrem toho ich potiahol pokračujúci dopyt po základných produktoch firmy ako Lindor a Excellence, ale aj po novších výrobkoch, ako je čokoláda dubajského typu. Výsledky zároveň prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb na 2,30 miliardy CHF.



V reakcii na výsledky firma Lindt zlepšila vyhliadky vývoja organických tržieb na celý rok. Poukázala najmä na lojalitu zákazníkov a trend smerom k prémiovým produktom. Spoločnosť odhaduje, že celoročné tržby na organickej báze dosiahnu rast o 9 % až 11 %. Pôvodne počítala s rastom o 7 % až 9 %.



(1 EUR = 0,9325 CHF)