Výrobca čokolády Lindt zvýšil organické tržby o viac než 14 %
Výrobca čokoládových medvedíkov, zajačikov či praliniek Lindor uviedol, že v roku 2025 zaznamenal celkový rast tržieb o 8,2 % na 5,92 miliardy švajčiarskych frankov (6,36 miliardy eur).
Autor TASR
Bern 13. januára (TASR) - Švajčiarsky výrobca čokolády Lindt & Sprüngli v utorok oznámil, že v minulom roku vzrástli jeho tržby na organickej báze o viac než 14 %. To je výrazné zrýchlenie rastu v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom roku, v ktorom sa tržby spoločnosti zvýšili o necelých 8 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Výrobca čokoládových medvedíkov, zajačikov či praliniek Lindor uviedol, že v roku 2025 zaznamenal celkový rast tržieb o 8,2 % na 5,92 miliardy švajčiarskych frankov (6,36 miliardy eur). Navyše, na organickej báze, teda bez započítania akvizícií a kurzových vplyvov, dosiahol rast tržieb 12,4 %, zatiaľ čo v roku 2024 rast predstavoval 7,8 %.
Firma tak mierne prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s tržbami Lindt & Sprüngli za minulý rok na úrovni 5,9 miliardy CHF. K výraznému rastu organických tržieb prispelo najmä zvýšenie cien výrobkov švajčiarskej spoločnosti o takmer pätinu, keď firma riešila vysoké ceny kakaa. Kompletné hospodárske výsledky oznámi spoločnosť Lindt & Sprüngli 10. marca.
(1 EUR = 0,9313 CHF)
