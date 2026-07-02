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Výrobca dronov Quantum Systems získal od investorov 1,2 miliardy
Nové prostriedky budú prioritne smerovať do vývoja, s dôrazom na softvér pre riadenie bezpilotných systémov, oznámila spoločnosť vo štvrtok.
Autor TASR
Gilching 2. júla (TASR) - Nemecký výrobca dronov Quantum Systems, ktorý sa sa stal známym v súvislosti s vojnou na Ukrajine, získal v rámci svojho najnovšieho kola financovania 1,2 miliardy dolárov (1,05 miliardy eur). To je viac peňazí, ako sa vyzbieralo za celých jedenásť rokov od založenia podniku v roku 2015. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nové prostriedky budú prioritne smerovať do vývoja, s dôrazom na softvér pre riadenie bezpilotných systémov, oznámila spoločnosť vo štvrtok. Hodnota podniku sa teraz podľa jeho predstavenstva viac ako zdvojnásobila na približne osem miliárd USD. Quantum Systems vyrába drony na vojenské aj civilné účely. Firma dosiahla minulý rok obrat 300 miliónov eur a podľa vlastných údajov je zisková.
Drony spoločnosti Quantum Systems využívajú okrem iných aj ozbrojené sily Ukrajiny. Od svojho vzniku v roku 2015 získal podnik od investorov približne dve miliardy USD, uviedol člen predstavenstva Jonas Jarosch. To, či Quantum Systems vstúpi na akciovú burzu, zostáva podľa spoločnosti otvorené.
(1 EUR = 1,1383 USD)
Nové prostriedky budú prioritne smerovať do vývoja, s dôrazom na softvér pre riadenie bezpilotných systémov, oznámila spoločnosť vo štvrtok. Hodnota podniku sa teraz podľa jeho predstavenstva viac ako zdvojnásobila na približne osem miliárd USD. Quantum Systems vyrába drony na vojenské aj civilné účely. Firma dosiahla minulý rok obrat 300 miliónov eur a podľa vlastných údajov je zisková.
Drony spoločnosti Quantum Systems využívajú okrem iných aj ozbrojené sily Ukrajiny. Od svojho vzniku v roku 2015 získal podnik od investorov približne dve miliardy USD, uviedol člen predstavenstva Jonas Jarosch. To, či Quantum Systems vstúpi na akciovú burzu, zostáva podľa spoločnosti otvorené.
(1 EUR = 1,1383 USD)