Výrobca džínsov Levi Strauss zlepšil odhad tohtoročného zisku

San Francisco 4. apríla (TASR) - Americký výrobca džínsov Levi Strauss zlepšil svoj odhad tohtoročného zisku po tom, ako sa mu podarilo prostredníctvom znižovania počtu pracovných miest a obmedzenia zliav zredukovať náklady. Informovala o tom agentúra Reuters.



Levi Strauss uviedol, že v súčasnosti odhaduje celoročný zisk na akciu upravený o mimoriadne položky od 1,17 USD do 1,27 USD (od 1,09 eura do 1,18 eura). Pôvodne počítal s upraveným ziskom v rozmedzí od 1,15 USD až 1,25 USD/akcia. Analytici očakávali ešte pred zverejnením upravenej prognózy americkej firmy zisk na úrovni zhruba 1,21 USD/akcia.



V prípade tržieb odhaduje spoločnosť naďalej ich celoročný rast v rozmedzí od 1 % do 3 % napriek tomu, že za 1. štvrťrok zaznamenali pokles o takmer 8 %. Za 1. kvartál dosiahli tržby Levi Strauss 1,56 miliardy USD, čo medziročne predstavuje pokles o 7,8 %. Mierne však prekonali očakávania trhov, ktoré počítali s poklesom na 1,55 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0783 USD)