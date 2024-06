Výrobca elektromobilov Fisker požiadal o ochranu pred veriteľmi

Los Angeles 18. júna (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Fisker požiadal v pondelok neskoro večer o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 amerického zákona o bankrote. To by mu malo umožniť, aby predal svoje aktíva a reštrukturalizoval dlh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť, ktorú založil automobilový dizajnér Henrik Fisker, už vo februári vyjadrila pochybnosti o schopnosti pokračovať v podnikaní. Potom v marci skrachovali rokovania s veľkou automobilkou o investícii, čo Fisker prinútilo obmedziť činnosť.



"Čelili sme, podobne ako iné spoločnosti v odvetví elektromobilov, rôznym trhovým a makroekonomickým prekážkam, ktoré mali negatívny vplyv na našu schopnosť efektívne fungovať," uviedol Fisker vo vyhlásení. "Po zhodnotení všetkých možností pre naše podnikanie sme sa rozhodli, že predaj našich aktív v súlade s kapitolou 11 bankrotového zákona je pre firmu najživotaschopnejšou cestou."



Fisker požiadal o ochranu pred veriteľmi v štáte Delaware, pričom odhaduje hodnotu svojich aktív na 500 miliónov až 1 miliardu USD (466,77 milióna až 933,53 milióna eur) a hodnotu záväzkov na 100 miliónov až 500 miliónov USD.



Po tom, čo sa Fiskeru nepodarilo získať finančné prostriedky od veľkého výrobcu automobilov, podľa agentúry Reuters to bola japonská automobilka Nissan, firma začala skúmať svoje možnosti vrátane reštrukturalizácie. Pozastavila výrobu ako aj investície do budúcich projektov, kým neuzavrie partnerstvo s nejakou automobilkou, a rozhodla sa znížiť počet zamestnancov približne o 15 %.



Spoločnosť Fisker v roku 2023 vyrobila viac ako 10.000 elektromobilov, zákazníkom však dodala len okolo 4700 vozidiel. Pôvodne chcela v tomto roku dodať 20.000 až 22.000 vozidiel, ale už v polovici marca musela pre finančné problémy zastaviť produkciu.



(1 EUR = 1,0712 USD)