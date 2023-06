Výrobca elektromobilov Lordstown požiadal o ochranu pred veriteľmi

New York 27. júna (TASR) - Americký výrobca elektrických nákladných áut Lordstown Motors požiadal súd o ochranu pred veriteľmi po tom, ako sa mu nepodarilo vyriešiť spor s taiwanskou firmou Foxconn čo sa týka investície, ktorú jej taiwanská spoločnosť prisľúbila. V tejto súvislosti automobilka zároveň podala na Foxconn žalobu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Automobilka, ktorá nesie názov po meste v štáte Ohio, kde sídli, podala žiadosť o ochranu pred veriteľmi na súde v štáte Delaware. Súbežne s tým začala právne konanie voči Foxconnu. Lordstown obvinil taiwanskú firmu z podvodu a z porušenia prísľubov, že do výrobcu nákladných áut investuje do 170 miliónov USD (155,71 milióna eur).



Foxconn v rámci dohody už investoval do americkej spoločnosti približne 52,7 milióna USD a v súčasnosti v nej vlastní takmer 8,4-percentný podiel. V žalobe podanej proti Foxconnu Lordstown tvrdí, že taiwanská spoločnosť sľubovala dokúpenie ďalších akcií, čo však nesplnila. Navyše, zavádzala výrobcu elektrických nákladných áut aj v oblasti spolupráce na vývoji nových vozidiel.



Foxconn, známy aj pod oficiálnym názvom Hon Hai Precision Industry, ktorý je najväčším zmluvným výrobcom elektroniky na svete, však uviedol, že investičnú dohodu porušil Lordstown. Americká firma ju mala porušiť tým, že cena jej akcií klesla pod 1 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0918 USD)