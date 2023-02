Výrobca elektromobilov Nio postaví 1000 staníc na výmenu batérií

Šanghaj 21. februára (TASR) – Čínsky startup Nio plánuje vybudovať v krajine ďalších 1000 staníc na výmenu batérií pre elektromobily. Celkový počet takýchto zariadení v Číne sa tak do konca roka zvýši na 2300. Oznámil to v utorok zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti William Li. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť Nio postaví 400 staníc na výmenu batérií pozdĺž diaľnic a 600 v mestských oblastiach, uviedol to William Li v príspevku na platforme sociálnych médií spoločnosti Nio.



Tento krok predstavuje rozšírenie pôvodného plánu, ktorý spoločnosť predstavila vlani v decembri, o 400 staníc v tomto roku. William Li uviedol, že na základe vlastnej skúsenosti zistil, že je potrebných viac staníc v severovýchodnej Číne či v provincii Če-ťiang na juhovýchode krajiny.



Výmena batérií umožňuje vodičom rýchlo vymeniť vybité batérie za plne nabité, namiesto zapojenia vozidla do nabíjacej stanice. Výmena by mohla pomôcť zmierniť rastúci tlak na rozvodné siete pri nabíjaní miliónov vozidiel. Odborníci však upozorňujú, že výmena batérií sa môže naplno rozbehnúť len vtedy, ak sa stanú štandardizovanými v celom odvetví.



Nio je jedným z mála výrobcov elektromobilov, ktorí stavili na výmenu batérií ako na jedno z hlavných riešení napájania elektrických áut. Konkurenčná Tesla odmietla výmenu batérií ako "prešpikovanú problémami a nevhodnú na široké použitie".