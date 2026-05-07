Výrobca elektromobilov Polestar zaznamenal výrazné zvýšenie straty

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

Autor TASR
Štokholm 7. mája (TASR) - Švédsky výrobca elektrických áut Polestar oznámil za 1. kvartál výrazné prehĺbenie straty. Objem predaja síce vzrástol, výsledky však ovplyvnili americké dovozné clá a nižšie ceny v Európe s cieľom pritiahnuť zákazníkov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Polestar, ktorého väčšinovým vlastníkom je čínska automobilka Geely, znížil ceny svojich automobilov na európskom trhu. To sa odrazilo na zvýšení objemu predaja približne o 7 %.

Avšak tržby, ktoré dosiahli 633 miliónov USD (538,17 milióna eur), sa v dôsledku slabšieho podielu drahších vozidiel na celkovom predaji medziročne prakticky nemenili. Firmu okrem toho zaťažili zvýšené náklady na začiatku roka. Čistá strata tak za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla 383 miliónov USD. Pred rokom predstavovala 166 miliónov USD.

(1 EUR = 1,1762 USD)
