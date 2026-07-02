< sekcia Ekonomika
Výrobca elektromobilov Rivian zvýšil prognózu tohtoročného predaja
V druhom kvartáli predaj automobilov Rivian vzrástol o viac ako 14 % na 12.194 vozidiel.
Autor TASR
Irvine 2. júla (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Rivian Automotive vo štvrtok oznámil, že zlepšil svoju prognózu celoročného odbytu. Ráta totiž so silným dopytom po jeho modeloch R1 a elektrických dodávkach a tiež lacnejších nových SUV R2. Toto oznámenie firmy viedlo k rastu hodnoty jej akcií o viac ako 10 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Model R2 je ústredným prvkom plánovaného rastu predaja Rivianu a firma očakáva, že bude konkurovať najpredávanejšiemu modelu automobilky Tesla Model Y. Rivian teraz odhaduje, že za celý tento rok zákazníkom dodá 65.000 až 70.000 vozidiel. Doterajšia predpoveď automobilky rátala s tohtoročným predajom 62.000 až 67.000 vozidiel. Analytici v priemere prognózujú, že odbyt Rivianu za celý rok 2026 bude na úrovni 63.138 áut.
V druhom kvartáli predaj automobilov Rivian vzrástol o viac ako 14 % na 12.194 vozidiel. Prekonal tak odhad analytikov, že bude na úrovni 10.518 áut. Prispel k tomu silný dopyt po elektrických dodávkach, SUV a pick-upoch R1 a uvedenie modelu R2 na trh.
Model R2 je ústredným prvkom plánovaného rastu predaja Rivianu a firma očakáva, že bude konkurovať najpredávanejšiemu modelu automobilky Tesla Model Y. Rivian teraz odhaduje, že za celý tento rok zákazníkom dodá 65.000 až 70.000 vozidiel. Doterajšia predpoveď automobilky rátala s tohtoročným predajom 62.000 až 67.000 vozidiel. Analytici v priemere prognózujú, že odbyt Rivianu za celý rok 2026 bude na úrovni 63.138 áut.
V druhom kvartáli predaj automobilov Rivian vzrástol o viac ako 14 % na 12.194 vozidiel. Prekonal tak odhad analytikov, že bude na úrovni 10.518 áut. Prispel k tomu silný dopyt po elektrických dodávkach, SUV a pick-upoch R1 a uvedenie modelu R2 na trh.