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Spoločnosť Askoll Group ukončí výrobu na Slovensku
Rušenie výroby na Považí sa dotkne všetkých 77 zamestnancov.
Autor TASR
Potvorice 27. júla (TASR) - Renomovaný svetový výrobca elektromotorov do domácich elektrospotrebičov, spoločnosť Askoll Group, ukončí v decembri tohto roka výrobu vo svojej fabrike v obci Potvorice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Prepustí všetkých zamestnancov. Ako prvý o tom informoval portál tnlive.sk.
Ako TASR informovala finančná a personálna manažérka spoločnosti Askoll Slovakia Adela Mullerová, časť výroby presunú do sesterského závodu v Rumunsku a časť do sesterského podniku v Číne. K ukončeniu výroby dôjde po 33 rokoch na Slovensku.
„Materská spoločnosť sa rozhodla ukončiť výrobu na Slovensku aj z dôvodu vysokého daňového a odvodového zaťaženia v Slovenskej republike. Priamym vplyvom boli konsolidačné opatrenia súčasnej vlády (transakčná daň, zvýšenie dane z príjmu o tri percentá, zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnancov o jedno percento),“ doplnila manažérka.
Rušenie výroby na Považí sa dotkne všetkých 77 zamestnancov. Zamestnanci pracujú v spoločnosti Askoll priemerne viac ako 17 rokov. Plán ukončenia výroby je koniec decembra tohto roka.
Talianska spoločnosť Askoll je svetovým lídrom vo vývoji, v návrhu a vo výrobe čerpadiel a elektromotorov pre domáce elektrospotrebiče používané najmä v práčkach, sušičkách a umývačkách riadu, ale i v oblasti akvaristiky a prietokových ohrievačov. Skupinu tvorí 11 spoločností s viac ako 2800 zamestnancami. Výrobné závody má v Taliansku, na Slovensku, v Rumunsku, Brazílii, Číne a Mexiku a obchodné zastúpenia v Spojených štátoch amerických a v Južnej Kórei.
Ako TASR informovala finančná a personálna manažérka spoločnosti Askoll Slovakia Adela Mullerová, časť výroby presunú do sesterského závodu v Rumunsku a časť do sesterského podniku v Číne. K ukončeniu výroby dôjde po 33 rokoch na Slovensku.
„Materská spoločnosť sa rozhodla ukončiť výrobu na Slovensku aj z dôvodu vysokého daňového a odvodového zaťaženia v Slovenskej republike. Priamym vplyvom boli konsolidačné opatrenia súčasnej vlády (transakčná daň, zvýšenie dane z príjmu o tri percentá, zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnancov o jedno percento),“ doplnila manažérka.
Rušenie výroby na Považí sa dotkne všetkých 77 zamestnancov. Zamestnanci pracujú v spoločnosti Askoll priemerne viac ako 17 rokov. Plán ukončenia výroby je koniec decembra tohto roka.
Talianska spoločnosť Askoll je svetovým lídrom vo vývoji, v návrhu a vo výrobe čerpadiel a elektromotorov pre domáce elektrospotrebiče používané najmä v práčkach, sušičkách a umývačkách riadu, ale i v oblasti akvaristiky a prietokových ohrievačov. Skupinu tvorí 11 spoločností s viac ako 2800 zamestnancami. Výrobné závody má v Taliansku, na Slovensku, v Rumunsku, Brazílii, Číne a Mexiku a obchodné zastúpenia v Spojených štátoch amerických a v Južnej Kórei.