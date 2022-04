Výrobca elektroniky Philips Electronics sa prepadol do straty

Amsterdam 25. apríla (TASR) - Holandský výrobca spotrebnej elektroniky Philips Electronics sa v 1. štvrťroku prepadol do straty. Dôvodom je pokračujúci nedostatok komponentov a vyčlenenie ďalších financií v súvislosti so sťahovaním respiračných prístrojov z trhu. Problémom prístrojov je možná degradácia niektorých častí. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Firma v pondelok oznámila, že za 1. štvrťrok zaznamenala čistú stratu 151 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka vykázala čistý zisk zhruba 40 miliónov eur. Čo sa týka pokračujúcich operácií, strata dosiahla 152 miliónov eur oproti strate 34 miliónov eur pred rokom.



Jadrový zisk (pred úrokmi, daňami a amortizáciou) klesol zhruba o tretinu na 243 miliónov eur a porovnateľné tržby zaznamenali pokles približne o 4 % na 3,9 miliardy eur. Na porovnanie, pred rokom zaznamenali 9-percentný rast. Analytici však počítali s poklesom jadrového zisku na 236 miliónov eur a porovnateľných tržieb až o 8 %.



Spoločnosť uviedla, že tržby aj ziskovosť by sa mali v 2. kvartáli zotaviť. Veľa však bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie vo svete, či v Číne, alebo na Ukrajine.