< sekcia Ekonomika
Výrobca farmárskej techniky Deere vykázal rast kvartálneho zisku
Spoločnosť vykázala zisk 5,10 USD (4,40 eura) na akciu.
Autor TASR
Moline 20. augusta (TASR) - Americký výrobca stavebných a poľnohospodárskych strojov Deere za tri mesiace do začiatku augusta, čiže za svoj účtovný tretí kvartál, prvýkrát za takmer tri roky dosiahol rast zisku. Spoločnosť vykázala zisk 5,10 USD (4,40 eura) na akciu. V rovnakom období pred rokom to bolo 4,75 USD na akciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Kvartálne tržby firmy sa medziročne zvýšili o 6 % na 11 miliárd USD. Pomohol tomu silný dopyt po malých traktoroch a stavebných strojoch. Najrýchlejšie počas mája až júla rástla divízia stavebníctva a lesníctva spoločnosti Deere, keďže dopyt po stavebných strojoch posilnili zvyšujúce sa výdavky americkej vlády a súkromného sektora na infraštruktúru spolu s rozsiahlou výstavbou dátových centier pre umelú inteligenciu. Tento trend pomohol firme prekonať dlhodobý pokles dopytu po jej veľkých traktoroch a kombajnoch.
Zároveň so zverejnením kvartálnych výsledkov spoločnosť Deere zlepšila prognózu svojho celoročného čistého zisku. Teraz očakáva, že bude v pásme 4,75 až 5 miliárd USD. Predošlá predikcia firmy rátala s celoročným čistým ziskom v rozmedzí 4,5 až 5 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1605 USD)
Kvartálne tržby firmy sa medziročne zvýšili o 6 % na 11 miliárd USD. Pomohol tomu silný dopyt po malých traktoroch a stavebných strojoch. Najrýchlejšie počas mája až júla rástla divízia stavebníctva a lesníctva spoločnosti Deere, keďže dopyt po stavebných strojoch posilnili zvyšujúce sa výdavky americkej vlády a súkromného sektora na infraštruktúru spolu s rozsiahlou výstavbou dátových centier pre umelú inteligenciu. Tento trend pomohol firme prekonať dlhodobý pokles dopytu po jej veľkých traktoroch a kombajnoch.
Zároveň so zverejnením kvartálnych výsledkov spoločnosť Deere zlepšila prognózu svojho celoročného čistého zisku. Teraz očakáva, že bude v pásme 4,75 až 5 miliárd USD. Predošlá predikcia firmy rátala s celoročným čistým ziskom v rozmedzí 4,5 až 5 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1605 USD)