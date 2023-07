Výrobca hodiniek Swatch zvýšil zisk za 1. polrok o viac než polovicu

Bern 13. júla (TASR) - Švajčiarsky výrobca hodiniek Swatch Group zaznamenal za 1. polrok rast zisku o viac než polovicu, k čomu prispelo zvýšenie tržieb na rekordnú úroveň. Spoločnosť zároveň očakáva dobré výsledky aj v druhej polovici roka, a to vo všetkých regiónoch a cenových segmentoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Swatch uviedol, že za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahol čistý zisk 498 miliónov švajčiarskych frankov (514,3 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 55,6 %. Prevádzkový zisk sa zvýšil o 36,4 % na 686 miliónov CHF.



Tržby dosiahli rekordných 4,02 miliardy CHF, čo po úprave o kurzové vplyvy znamená rast o 18 %. Bez úpravy o kurzové vplyvy sa tržby firmy zvýšili o 11,3 %.



Výsledky podporilo ukončenie prísnych protipandemických opatrení v Ázii, najmä v Číne. Navyše, spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky Omega, Tissot či Longines, zaznamenala vysoký záujem o svoje výrobky aj v Európe a Severnej Amerike, pričom napríklad na domácom trhu sa tržby zvýšili takmer o 50 %.



Tržby tak prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s rastom tržieb na 3,92 miliardy CHF. Poukázali však aj na fakt, že kľúčová značka Omega a stredný cenový segment nedosiahli také výsledky, aké sa očakávali a "budú potrebovať dodať novú energiu".



Trhy teraz čakajú na výsledky ďalšieho švajčiarskeho výrobcu hodiniek, spoločnosti Richemont, pod ktorú patria značky ako Cartier či Piaget. Tá zverejní v pondelok (17. 7.) svoje výsledky za 1. kvartál obchodného roka 2023/2024.



(1 EUR = 0,9683 CHF)