Výrobca hygienických produktov Kimberly-Clark zvýšil kvartálny zisk

Irving 24. júla (TASR) - Americký producent hygienických výrobkov Kimberly-Clark oznámil za 2. štvrťrok tohto roka prudké zvýšenie zisku, k čomu prispel pokračujúci dopyt po produktoch spoločnosti, napriek rastu cien. Výsledky zároveň prekonali očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Zisk spoločnosti, do portfólia ktorej patria hygienické výrobky značky Kleenex či plienky Huggies, dosiahol za tri mesiace do konca júna 544 miliónov USD (500,92 milióna eur). Na akciu to predstavuje 1,61 USD. Za rovnaké obdobie minulého roka vykázala firma zisk 102 miliónov USD (0,30 USD/akcia).



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla spoločnosť Kimberly-Clark zisk 661 miliónov eur, čo na akciu znamená 1,96 USD. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,71 USD/akcia.



Vzrástol aj objem predaja, aj keď iba mierne, a to o 1 %. Ceny produktov firmy sa v rovnakom období zvýšili o 2 %.



Na druhej strane, tržby zaostali za očakávaniami trhov, keď niektorí maloobchodníci obmedzili objednávky. Tržby spoločnosti dosiahli v 2. štvrťroku 5,03 miliardy USD, zatiaľ čo trhy počítali s tržbami na úrovni 5,10 miliardy USD.



(1 EUR = 1,086 USD)