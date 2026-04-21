Výrobca kozmetiky Nivea oznámil pokles tržieb o takmer desatinu
Celkové tržby spoločnosti dosiahli v 1. kvartáli 2,48 miliardy eur. Medziročne to predstavuje pokles o 7,7 %.
Autor TASR
Berlín 21. apríla (TASR) - Nemecká spoločnosť Beiersdorf, ktorá je známa najmä výrobou kozmetiky Nivea, oznámila za 1. štvrťrok tohto roka pokles tržieb, keď horšie výsledky zaznamenala vo všetkých regiónoch, v ktorých pôsobí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celkové tržby spoločnosti dosiahli v 1. kvartáli 2,48 miliardy eur. Medziročne to predstavuje pokles o 7,7 %. Tržby na organickej báze, teda bez započítania kurzových vplyvov a akvizícií, zaznamenali pokles o 4,6 %.
Za poklesom sú všetky geografické oblasti, v ktorých Beiersdorf pôsobí. V Európe klesli celkové tržby spoločnosti o 7,2 % na 1,11 miliardy eur a na organickej báze sa znížili o 7,3 %.
V Severnej a Južnej Amerike dosiahli 630 miliónov eur, čo predstavuje pokles o 8 %. Na organickej báze pokles dosiahol 3,5 %.
Slabšie výsledky než v 1. kvartáli minulého roka vykázala firma aj v regióne Afrika, Ázia a Austrália. Tam jej tržby dosiahli 744 miliónov eur, čo predstavuje pokles o 8,1 %. Na organickej báze sa však znížili v podstatne menšej miere, konkrétne o 1,3 %.
Napriek tomu spoločnosť potvrdila pôvodný odhad vývoja tržieb na celý rok. Naďalej odhaduje, že celoročné tržby sa v porovnaní s ich objemom za minulý rok meniť nebudú a v prípade tržieb na organickej báze očakáva mierny rast.
Celkové tržby spoločnosti dosiahli v 1. kvartáli 2,48 miliardy eur. Medziročne to predstavuje pokles o 7,7 %. Tržby na organickej báze, teda bez započítania kurzových vplyvov a akvizícií, zaznamenali pokles o 4,6 %.
Za poklesom sú všetky geografické oblasti, v ktorých Beiersdorf pôsobí. V Európe klesli celkové tržby spoločnosti o 7,2 % na 1,11 miliardy eur a na organickej báze sa znížili o 7,3 %.
V Severnej a Južnej Amerike dosiahli 630 miliónov eur, čo predstavuje pokles o 8 %. Na organickej báze pokles dosiahol 3,5 %.
Slabšie výsledky než v 1. kvartáli minulého roka vykázala firma aj v regióne Afrika, Ázia a Austrália. Tam jej tržby dosiahli 744 miliónov eur, čo predstavuje pokles o 8,1 %. Na organickej báze sa však znížili v podstatne menšej miere, konkrétne o 1,3 %.
Napriek tomu spoločnosť potvrdila pôvodný odhad vývoja tržieb na celý rok. Naďalej odhaduje, že celoročné tržby sa v porovnaní s ich objemom za minulý rok meniť nebudú a v prípade tržieb na organickej báze očakáva mierny rast.