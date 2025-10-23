< sekcia Ekonomika
Výrobca kozmetiky Nivea oznámil za 3. kvartál pokles tržieb
Celkové tržby firmy Beiersdorf dosiahli v 3. kvartáli 2,35 miliardy eur.
Autor TASR
Berlín 23. októbra (TASR) - Nemecká spoločnosť Beiersdorf, ktorá je známa najmä výrobou kozmetiky Nivea, oznámila za 3. štvrťrok tohto roka pokles tržieb, pričom výsledky negatívne ovplyvnila práve rovnomenná značka. V reakcii na kvartálny vývoj tržieb spoločnosť zhoršila celoročné vyhliadky. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters a portál RTTNews.
Celkové tržby firmy Beiersdorf dosiahli v 3. kvartáli 2,35 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o necelé percento. Na organickej báze sa o 1,7 % zvýšili, zaostali však za očakávaniami analytikov. Tí počítali s ich rastom o 2,1 %.
Z jednotlivých značiek v rámci kľúčovej divízie spotrebného tovaru tržby ovplyvnila najmä rovnomenná značka Nivea. V rámci nej sa tržby znížili o 2,6 % na 1,31 miliardy eur. Na organickej báze zaznamenali pokles o 0,4 %.
Čo sa týka regiónov, tržby Beiersdorfu ovplyvnili trhy Amerík, ako aj región Afrika/Ázia/Austrália. V prvom prípade klesli o 2,8 % na 607 miliónov eur a v druhom o 2,5 % na 710 miliónov eur. Výsledky kompenzovala Európa, kde sa tržby spoločnosti Beiersdorf zvýšili medziročne o 1,3 % na 1,03 miliardy eur.
Za deväť mesiacov roka dosiahli tržby Beiersdorfu 7,54 miliardy eur. Aj v tomto prípade to predstavuje medziročný pokles, avšak iba minimálny, a to na úrovni 0,1 %. Na organickej báze sa tržby firmy zvýšili o 2 %, pričom ich opäť podporila najmä Európa.
V dôsledku vývoja v 3. štvrťroku spoločnosť zhoršila celoročný výhľad organických tržieb. Očakáva, že rast dosiahne 2,5 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom zhruba o 3 %. Odhad zhoršila aj pre divíziu spotrebného tovaru, pričom rovnako predpokladá, že rast tržieb na organickej báze dosiahne 2,5 %. Pôvodne odhadovala, že rast sa bude pohybovať od 3 % do 4 %.
Celkové tržby firmy Beiersdorf dosiahli v 3. kvartáli 2,35 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o necelé percento. Na organickej báze sa o 1,7 % zvýšili, zaostali však za očakávaniami analytikov. Tí počítali s ich rastom o 2,1 %.
Z jednotlivých značiek v rámci kľúčovej divízie spotrebného tovaru tržby ovplyvnila najmä rovnomenná značka Nivea. V rámci nej sa tržby znížili o 2,6 % na 1,31 miliardy eur. Na organickej báze zaznamenali pokles o 0,4 %.
Čo sa týka regiónov, tržby Beiersdorfu ovplyvnili trhy Amerík, ako aj región Afrika/Ázia/Austrália. V prvom prípade klesli o 2,8 % na 607 miliónov eur a v druhom o 2,5 % na 710 miliónov eur. Výsledky kompenzovala Európa, kde sa tržby spoločnosti Beiersdorf zvýšili medziročne o 1,3 % na 1,03 miliardy eur.
Za deväť mesiacov roka dosiahli tržby Beiersdorfu 7,54 miliardy eur. Aj v tomto prípade to predstavuje medziročný pokles, avšak iba minimálny, a to na úrovni 0,1 %. Na organickej báze sa tržby firmy zvýšili o 2 %, pričom ich opäť podporila najmä Európa.
V dôsledku vývoja v 3. štvrťroku spoločnosť zhoršila celoročný výhľad organických tržieb. Očakáva, že rast dosiahne 2,5 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom zhruba o 3 %. Odhad zhoršila aj pre divíziu spotrebného tovaru, pričom rovnako predpokladá, že rast tržieb na organickej báze dosiahne 2,5 %. Pôvodne odhadovala, že rast sa bude pohybovať od 3 % do 4 %.