Výrobca kozmetiky Nivea zvýšil tržby za 1. štvrťrok takmer o 14 %

Berlín 28. apríla (TASR) - Nemecká spoločnosť Beiersdorf, známa najmä značkou kozmetiky Nivea, oznámila za 1. štvrťrok rast tržieb takmer o 14 %. Do veľkej miery ich podporil segment spotrebného tovaru. Informoval o tom server RTTNews.



Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že tržby za 1. kvartál dosiahli 2,22 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 13,8 %. Tržby na organickej báze, teda bez započítania kurzových vplyvov a akvizícií, vzrástli o 10,3 %.



Výsledky do veľkej miery podporila divízia spotrebného tovaru, do ktorej patria aj krémy a deodoranty značky Nivea. Organické tržby v tejto divízii vzrástli o 11,6 % na 1,8 miliardy eur, pričom ich podporili výsledky vo všetkých regiónoch.



Práve segment spotrebného tovaru mal dobrý štart do nového roka. Pokračujúce výrazné výkyvy na trhoch však komplikujú firme prognózovanie hospodárskych výsledkov, takže spoločnosť predbežne ponechala odhad celoročného vývoja tržieb v spotrebiteľskej divízii nezmenený. To znamená, že aj naďalej počíta s rastom tržieb v tejto oblasti na strednej úrovni jednociferného pásma.