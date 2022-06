Výrobca kozmetiky Revlon požiadal súd o ochranu pred veriteľmi

New York 16. júna (TASR) - Americký výrobca kozmetiky Revlon požiadal v stredu (15. 6.) súd o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11. Kedysi najväčší producent kozmetiky pre bežnú sieť obchodov v USA v uplynulých rokoch zápasil s dlhmi po tom, ako nedokázal využiť rozmach on-line predaja a vplyv influencerov na sociálnych médiách na propagáciu svojich výrobkov. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Aj kríza v globálnom dodávateľskom reťazci a prudko rastúca inflácia prehĺbili problémy kozmetického gigantu, ktorý vlastní miliardár Ron Perelman.



Revlon nedokázal držať krok s konkurentmi, ako sú L'Oreal a Estée Lauder, ako aj so začínajúcimi značkami mejkapu a prípravkov osobnej starostlivosti, ktoré sa obrátili na videoblogerov a osobnosti Instagramu, aby podporili svoj rast.



Podľa súdnych dokumentov z 15. júna Revlon uviedol ku koncu apríla aktíva v celkovej výške 2,3 miliardy USD (2,20 miliardy eur), čo je v kontraste s celkovými dlhmi vo výške 3,7 miliardy USD.



Podanie na súd na základe kapitoly 11 umožní spoločnosti pokračovať v prevádzke, kým sa vypracuje plán splatenia dlhov veriteľom. Zavŕšilo sa tak búrlivé obdobie pre spoločnosť, ktorú tvrdo zasiahli problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch vyvolané pandémiou ochorenia COVID-10 po tom, ako roky čelila poklesu predaja, keďže sa zmenil vkus spotrebiteľov a jej podiel na trhu "zhltli" nové značky.



Firma s 90-ročnou históriou začala s predajom lakov na nechty v období tzv. veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia a neskôr k nim pridala aj farebne zladené rúže. V roku 1955 vstúpila na medzinárodný trhy.



Perelmanova holdingová spoločnosť MacAndrews & Forbes Inc. prevzala kontrolu nad Revlonom v roku 1985 na základe sporu a financovala dohodu nevyžiadanými dlhmi, ktoré vytvoril Michael Milken. Holding MacAndrews & Forbes v jednom bode zažaloval Revlon za to, že prijal nižšiu ponuku od Forstmann Little & Co., čo viedlo k prelomovému rozhodnutiu súdu v Delaware o zvereneckých povinnostiach členov predstavenstva, niekedy nazývanému "Revlonovo pravidlo".



Okrem dolárového dlhopisu má Revlon 10 pôžičiek v celkovej výške približne 2,6 miliardy USD, ktoré majú splatnosť v nasledujúcich troch rokoch, ukazujú údaje zostavené agentúrou Bloomberg.



Dlhové zaťaženie spoločnosti sa ukázalo ako nadmerné najmä po tom, ako v roku 2016 financovala akvizíciu značky Elizabeth Arden pôžičkami a dlhopismi za viac ako 2 miliardy USD. Vlastní tiež značky Cutex a Almay a pôsobí na trhoch vo viac ako 150 krajinách.



(1 EUR = 1,0431 USD)