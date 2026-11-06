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Výrobca liekov Moderna v treťom kvartáli dosiahol zisk 162 miliónov
Prekonala tak očakávanie analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí v priemere odhadovali, že tržby budú na úrovni 885,1 milióna USD.
Autor TASR
New York 6. novembra (TASR) - Americká farmaceutická a biotechnologická spoločnosť Moderna v treťom kvartáli dosiahla čistý zisk v sume 162 miliónov USD (145,1 milióna eur), pričom v rovnakom období minulého roka skončila v strate v objeme 200 miliónov USD. Pomohol tomu silný zahraničný dopyt po vakcínach proti COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma v piatok uviedla, že jej tržby za tretí štvrťrok boli v objeme 1,3 miliardy USD. Prekonala tak očakávanie analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí v priemere odhadovali, že tržby budú na úrovni 885,1 milióna USD. Americký trh vygeneroval približne 60 % tržieb Moderny.
Výrobca liekov teraz očakáva, že jeho tržby za celý tento rok sa zvýšia o 15 až 25 %. Predošlá predikcia Moderny rátala s rastom tohtoročných tržieb o 10 %. Firma predpokladá, že zhruba polovica jej tržieb za rok 2026 bude pochádzať zo zahraničných trhov.
(1 EUR = 1,1165 USD)
Firma v piatok uviedla, že jej tržby za tretí štvrťrok boli v objeme 1,3 miliardy USD. Prekonala tak očakávanie analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí v priemere odhadovali, že tržby budú na úrovni 885,1 milióna USD. Americký trh vygeneroval približne 60 % tržieb Moderny.
Výrobca liekov teraz očakáva, že jeho tržby za celý tento rok sa zvýšia o 15 až 25 %. Predošlá predikcia Moderny rátala s rastom tohtoročných tržieb o 10 %. Firma predpokladá, že zhruba polovica jej tržieb za rok 2026 bude pochádzať zo zahraničných trhov.
(1 EUR = 1,1165 USD)