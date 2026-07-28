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Výrobca lietadiel Boeing v druhom štvrťroku skončil v strate
Základná strata Boeingu na akciu bola v druhom kvartáli v sume 76 centov.
Autor TASR
Seattle 28. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing za druhý kvartál vykázal čistú stratu v sume 428 miliónov USD (375,8 milióna eur). Stratu prehĺbili negatívne účtovné položky v sume 280 miliónov USD v dôsledku zvýšenia nákladov na omeškávajúcu sa výrobu dvoch prezidentských lietadiel, ktoré chce firma dodať v roku 2028. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Základná strata Boeingu na akciu bola v druhom kvartáli v sume 76 centov. Analytici oslovení v prieskume spoločnosti LSEG očakávali, že bude iba na úrovni 30 centov na akciu. Medziročne sa však základná strata znížila, keďže v druhom štvrťroku vlaňajška bola v sume 1,24 USD na akciu.
Boeing v uplynulom štvrťroku dosiahol kladný voľný tok hotovosti v objeme 631 miliónov USD, pričom v rovnakom období minulého roka bol negatívny v sume 200 miliónov USD. Výrobca lietadiel naďalej očakáva, že za celý tento rok dosiahne kladný tok hotovosti na úrovni 1 až 3 miliárd USD, keďže zvyšuje výrobu svojich najpredávanejších úzkotrupých lietadiel 737 MAX.
Boeing v druhom kvartáli medziročne zvýšil kapitálové investície, a to na rozšírenie kapacít na výrobu strojov 787 v Južnej Karolíne a kapacít na výrobu vojenských lietadiel v St. Louis v štáte Missouri.
(1 EUR = 1,1389 USD)
Základná strata Boeingu na akciu bola v druhom kvartáli v sume 76 centov. Analytici oslovení v prieskume spoločnosti LSEG očakávali, že bude iba na úrovni 30 centov na akciu. Medziročne sa však základná strata znížila, keďže v druhom štvrťroku vlaňajška bola v sume 1,24 USD na akciu.
Boeing v uplynulom štvrťroku dosiahol kladný voľný tok hotovosti v objeme 631 miliónov USD, pričom v rovnakom období minulého roka bol negatívny v sume 200 miliónov USD. Výrobca lietadiel naďalej očakáva, že za celý tento rok dosiahne kladný tok hotovosti na úrovni 1 až 3 miliárd USD, keďže zvyšuje výrobu svojich najpredávanejších úzkotrupých lietadiel 737 MAX.
Boeing v druhom kvartáli medziročne zvýšil kapitálové investície, a to na rozšírenie kapacít na výrobu strojov 787 v Južnej Karolíne a kapacít na výrobu vojenských lietadiel v St. Louis v štáte Missouri.
(1 EUR = 1,1389 USD)