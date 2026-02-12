< sekcia Ekonomika
Výrobca lietadiel Bombardier za štvrtý kvartál vykázal rast tržieb
V tomto roku spoločnosť očakáva tržby v sume viac ako 10 miliárd dolárov. Predpokladá, že v priebehu roka dodá viac ako 157 lietadiel.
Autor TASR
Montreal 12. februára (TASR) - Kanadský výrobca súkromných a biznis lietadiel Bombardier vo štvrtom kvartáli dosiahol rast tržieb, keďže zákazníkom dodal viac strojov. Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že jej tržby v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka stúpli takmer o 19 % na 3,69 miliardy dolárov (3,1 miliardy eur). Upravený zisk firmy na akciu stúpol na 4,80 USD z úrovne 3,01 USD, na ktorej bol v záverečnom kvartáli roka 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Bombardier ťaží zo silného dopytu zo strany bohatých kupujúcich aj z bezcolných dodávok svojich lietadiel do USA v rámci obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA), a to aj napriek pretrvávajúcim obchodným treniciam medzi Washingtonom a Ottawou. V tomto roku spoločnosť očakáva tržby v sume viac ako 10 miliárd dolárov. Predpokladá, že v priebehu roka dodá viac ako 157 lietadiel.
Spoločnosť však čelí colným rizikám, keďže dohoda USMCA, ktorú americký prezident Donald Trump nedávno označil za „irelevantnú“ pre USA, sa má v tomto roku preskúmať. Agentúra Bloomberg v stredu (11. 2.) informovala, že Trump súkromne uvažuje o odstúpení od dohody. Bombardier vyrába svoje lietadlá v Kanade, ale má prevádzku aj v meste Wichita v americkom štáte Kansas.
(1 EUR = 1,19 USD)
