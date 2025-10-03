< sekcia Ekonomika
Výrobca lietadiel Embraer dodal v 3. kvartáli vyše 60 strojov
Tretí najväčší výrobca lietadiel na svete po Airbuse a Boeingu dodal v 3. štvrťroku zákazníkom celkovo 62 strojov.
Autor TASR
Sao Paulo 3. októbra (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer dodal zákazníkom v 3. štvrťroku viac než 60 lietadiel a prekonal rozsah dodávok z rovnakého obdobia minulého roka. Podľa analytikov by firma mohla zaznamenať dolnú hranicu v rámci celoročných odhadovaných dodávok. Informovala o tom agentúra Reuters.
Tretí najväčší výrobca lietadiel na svete po Airbuse a Boeingu dodal v 3. štvrťroku zákazníkom celkovo 62 strojov. To je zhruba o 5 % viac, než predstavovali dodávky za 3. kvartál minulého roka.
Väčšinu dodávok predstavovali biznis jety, ktorých firma dodala 41, čo bol rovnaký počet ako pred rokom. Výrazný rast však dosiahli komerčné lietadlá. Tých dodala spoločnosť 20, o 25 % medziročne viac. Okrem toho dodala aj jedno vojenské lietadlo.
„Rozsah dodávok naznačuje, že spoločnosť by mohla splniť dolnú hranicu očakávaného celoročného objemu,“ uviedli analytici zo Citi. Embraer predpokladá, že tento rok dodá zákazníkom od 77 do 85 komerčných strojov a od 145 do 155 biznis jetov. Od začiatku roka do konca septembra dodal 46 komerčných lietadiel a 102 biznis jetov. Hospodárske výsledky za 3. kvartál plánuje firma zverejniť 4. novembra.
Tretí najväčší výrobca lietadiel na svete po Airbuse a Boeingu dodal v 3. štvrťroku zákazníkom celkovo 62 strojov. To je zhruba o 5 % viac, než predstavovali dodávky za 3. kvartál minulého roka.
Väčšinu dodávok predstavovali biznis jety, ktorých firma dodala 41, čo bol rovnaký počet ako pred rokom. Výrazný rast však dosiahli komerčné lietadlá. Tých dodala spoločnosť 20, o 25 % medziročne viac. Okrem toho dodala aj jedno vojenské lietadlo.
„Rozsah dodávok naznačuje, že spoločnosť by mohla splniť dolnú hranicu očakávaného celoročného objemu,“ uviedli analytici zo Citi. Embraer predpokladá, že tento rok dodá zákazníkom od 77 do 85 komerčných strojov a od 145 do 155 biznis jetov. Od začiatku roka do konca septembra dodal 46 komerčných lietadiel a 102 biznis jetov. Hospodárske výsledky za 3. kvartál plánuje firma zverejniť 4. novembra.