Výrobca lietadiel Embraer očakáva v roku 2024 rast tržieb o pätinu

Londýn/Sao Paulo 20. novembra (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer predpokladá, že v budúcom roku zaznamená rast tržieb približne o pätinu. Uviedol to v týchto dňoch šéf spoločnosti Francisco Gomes Neto. Najnovšia prognóza je tak o niečo horšia, než uviedlo vedenie Embraeru začiatkom novembra, keď zverejnilo kvartálne výsledky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V rozhovore pre Reuters Gomes Neto povedal, že oficiálne finančné prognózy zverejní firma pravdepodobne až začiatkom budúceho roka, momentálne však očakáva, že tržby aj dodávky by mohli vzrásť zhruba o 20 %. To by v prípade objemu dodávok znamenalo približne 80 komerčných lietadiel a zhruba 140 biznis jetov. Začiatkom novembra, keď Embraer zverejnil výsledky za 3. kvartál, počítal s rastom objemu dodávok v budúcom roku približne o štvrtinu.



Embraer, tretí najväčší výrobca lietadiel na svete po spoločnostiach Airbus a Boeing, začiatkom novembra uviedol, že za 3. kvartál zaznamenal upravený zisk 32,9 milióna USD (30,26 milióna eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 34 %. Tržby vzrástli o 38 % na 1,28 miliardy USD, pričom dvojciferný rast tržieb dosiahla spoločnosť vo všetkých divíziách.



Za dané obdobie dodala firma zákazníkom 43 lietadiel, 15 komerčných a 28 biznis jetov. To je o 30 % viac než v 3. štvrťroku minulého roka. Za celý rok 2023 počíta s dodávkou približne 200 lietadiel, čo v prípade potvrdenia prognózy predstavuje zvýšenie približne o štvrtinu.



(1 EUR = 1,0872 USD)