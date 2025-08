Výrobca lietadiel Embraer zaznamenal v 2. kvartáli rekordné tržby

Brazília 6. augusta (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer zaznamenal v 2. štvrťroku rekordný objem tržieb. Spoločnosť zároveň potvrdila pôvodné vyhliadky na celý rok. Informovali o tom agentúra Reuters a portál Leeham News.



Tržby tretieho najväčšieho výrobcu lietadiel na svete po európskom Airbuse a americkom Boeingu dosiahli v 2. štvrťroku 1,82 miliardy USD (1,58 miliardy eur). To znamená medziročný rast o 22 % a najvyšší objem tržieb spoločnosti za 2. kvartál v jej histórii.



Výsledky výrazne ovplyvnila divízia biznis jetov, kde tržby vzrástli medziročne o 64 %. Darilo sa však aj obrannej a bezpečnostnej divízii, ako i divízii služieb a podpory. V prvom prípade sa tržby zvýšili o 18 % a v druhom o 13 %. Rast tržieb zaznamenala aj divízia komerčných lietadiel, bol však miernejší a dosiahol 4 %.



Spoločnosť dodala v 2. kvartáli zákazníkom celkovo 61 lietadiel. Oproti 2. štvrťroku minulého roka tak dodávky strojov zvýšila takmer o 30 %, keď vlani ich za rovnaké obdobie dodala 47. Väčšinu z dodaných strojov za 2. kvartál predstavovali biznis jety, celkovo ich firma dodala 38. Ďalších 19 dodávok predstavovali komerčné lietadlá a zvyšné štyri vojenské lietadlá.



Spoločnosť zároveň potvrdila pôvodný celoročný výhľad v oblasti dodávok aj tržieb. Aj naďalej počíta s tým, že tento rok dodá zákazníkom od 77 do 85 komerčných strojov a od 145 do 155 biznis jetov. Tržby za celý rok by sa mali pohybovať od 7 miliárd do 7,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1546 USD)