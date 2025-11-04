< sekcia Ekonomika
Výrobca lietadiel Embraer zaznamenal v 3. štvrťroku rekordné tržby
Spoločnosť v utorok zverejnila, že v 3. kvartáli zaznamenala tržby na úrovni 2 miliardy USD (1,74 miliardy eur), čo medziročne znamená zvýšenie o 18 %.
Autor TASR
Sao José dos Campos 4. novembra (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer oznámil za 3. štvrťrok tohto roka rast tržieb o takmer pätinu, pričom zaznamenali historické maximum. Firma zároveň potvrdila výhľad na celý rok, ako v oblasti tržieb, tak v oblasti dodávok. Informovali o tom agentúra Reuters a portál Aviation News.
Spoločnosť v utorok zverejnila, že v 3. kvartáli zaznamenala tržby na úrovni 2 miliardy USD (1,74 miliardy eur), čo medziročne znamená zvýšenie o 18 %. To je najvyšší objem tržieb Embraeru za 3. štvrťrok v histórii meraní. Rekordné boli aj nevybavené objednávky, ktorých hodnota za 3. kvartál dosiahla 31,3 miliardy USD.
Výsledky spoločnosti za 3. štvrťrok podporilo zvýšenie objemu dodávok. Embraer už skôr informoval, že v 3. kvartáli dodal zákazníkom celkovo 62 lietadiel. To je zhruba o 5 % viac než v rovnakom období minulého roka. Väčšinu dodávok predstavovali biznis jety, ktorých firma dodala 41, čo bol rovnaký počet ako pred rokom. Výrazný rast však dosiahli komerčné lietadlá. Tých dodal Embraer zákazníkom 20, o 25 % medziročne viac. Okrem toho dodal aj jedno vojenské lietadlo.
Po zverejnení výsledkov za 3. štvrťrok Embraer potvrdil prognózu dodávok aj tržieb na celý rok. Spoločnosť aj naďalej očakáva, že v tomto roku dodá zákazníkom od 77 do 85 komerčných strojov a od 145 do 155 biznis jetov. V prípade tržieb počíta s tým, že dosiahnu 7 až 7,5 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1514 USD)
