Výrobca lietadiel Embraer zvýšil zisk v 2. kvartáli o takmer 40 %

Sao Paulo 8. augusta (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer oznámil za 2. kvartál tohto roka rast zisku o takmer 40 %, čím výrazne prekonal očakávania trhov. Výsledky podporili najmä dodávky komerčných lietadiel, ktoré vzrástli o viac než desatinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tretí najväčší výrobca lietadiel na svete po Airbuse a Boeingu zaznamenal v 2. štvrťroku upravený zisk 80,4 milióna USD (73,61 milióna eur). Firma tak vysoko prekonala očakávania analytikov oslovených spoločnosťou LSEG. Tí počítali so ziskom iba na úrovni 47,66 milióna USD.



Výsledky ovplyvnili najmä dodávky komerčných lietadiel. Embraer už skôr informoval o počte dodaných strojov a ako uviedol, v období od apríla do konca júna dodal zákazníkom celkovo 19 komerčných lietadiel. Medziročne to znamená rast o 12 %. Tieto dodávky dokázali vykompenzovať pokles dodávok biznis jetov o 10 % a prispeli k výraznému rastu tržieb.



Tržby dosiahli v 2. štvrťroku 1,49 miliardy USD, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka znamená rast o 15,6 %. Aj v tomto ukazovateli tak Embraer prekonal očakávania, keďže analytici počítali s tržbami na úrovni 1,45 miliardy USD. Rozhodujúca bola opäť divízia komerčných lietadiel, v rámci ktorej sa tržby zvýšili o 17 %.



Spoločnosť zároveň potvrdila svoj výhľad na celý rok 2024. Aj naďalej očakáva, že za rok dodá zákazníkom od 72 do 80 komerčných lietadiel a 125 až 135 biznis jetov. Tržby predpokladá na úrovni 6 miliárd až 6,4 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0922 USD)