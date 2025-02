Výrobca luxusného tovaru Hermés zvýšil vlani zisk

Paríž 14. februára (TASR) - Francúzsky výrobca luxusného tovaru Hermés oznámil za minulý rok rekordný zisk a potvrdil "ambiciózny" rastový cieľ na tento rok, napriek geopolitickej a ekonomickej neistote. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Spoločnosť známa svetoznámymi kabelkami Birkin bag uviedla, že za rok 2024 dosiahla čistý zisk 4,60 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená zvýšenie o 6,8 % a nový rekord. Pod rekordný zisk sa podpísal vysoký rast tržieb. Za minulý rok sa zvýšili o 13 % na 15,17 miliardy eur.



"Bol to výnimočný rok," povedal pre médiá šéf Hermésu Axel Dumas. "Nebolo to však jednoduché, za čo celému tímu srdečne ďakujem," dodal. Navyše, spoločnosť v oficiálnom oznámení uviedla, že "napriek ekonomickej a geopolitickej neistote v oblasti rastu tržieb bez započítania kurzových vplyvov Hermés potvrdzuje ambiciózne ciele aj na tento rok".



Na otázku médií, ako sa Hermés zachová v prípade uvalenia dovozných ciel na európske výrobky zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, Dumas uviedol, že spoločnosť je rozhodnutá udržať produkciu vo Francúzsku, Švajčiarsku a v Taliansku. "Našu výrobu nebudeme upravovať podľa vývoja dovozných ciel," povedal Dumas. "Ak v USA dôjde k ich zvýšeniu, potom zvýšime ceny našich výrobkov," dodal.