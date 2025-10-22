Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výrobca luxusného tovaru Hermés zvýšil kvartálne tržby

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Spoločnosť v stredu oznámila, že za 3. štvrťrok tohto roka zaznamenala tržby na úrovni 3,88 miliardy eur.

Autor TASR
Paríž 22. októbra (TASR) - Francúzsky výrobca luxusného tovaru Hermés oznámil za 3. štvrťrok tohto roka rast tržieb, pričom v oblasti organických tržieb len tesne zaostal za očakávaniami. Navyše, poukázal na známky postupného zlepšovania situácie na kľúčovom čínskom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spoločnosť v stredu oznámila, že za 3. štvrťrok tohto roka zaznamenala tržby na úrovni 3,88 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje zvýšenie o 4,8 %. Tržby na organickej báze sa zvýšili takmer o 10 %, čo je približne v súlade s odhadom analytikov na úrovni 10 %.

Rast tržieb zaznamenala aj kľúčová divízia kožených doplnkov, do ktorej patria napríklad svetoznáme kabelky Birkin a ktorá sa na celkových tržbách spoločnosti podieľa takmer polovicou. Tržby v tejto divízii vzrástli v 3. štvrťroku medziročne o 13,3 %. Mierne tak zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb v tejto divízii o 14 %. Podľa analytikov z RBC práve výsledky v divízii kožených doplnkov spôsobili pokles akcií Hermésu na parížskej burze takmer o 3 %.

Šance do budúcich kvartálov dáva spoločnosti postupné zlepšovanie situácie v Číne. Vedenie firmy uviedlo, že na čínskom trhu, ktorý je pre výrobcov luxusných tovarov kľúčový, zaznamenali v 3. štvrťroku známky zlepšenia. Vyjadrenia vedenia Hermésu sú rovnaké ako v prípade LVMH a L'Oréal.
